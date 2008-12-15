В Украине стартует антитабачная рекламная кампания

С 15 декабря в эфире телеканала "Первый национальный" начнут "крутить" два социальных рекламных ролика, призывающих отказаться от курения. До мая 2009 г. антитабачную рекламу будут демонстрировать в "прайм-тайм".

Оба видеосюжета созданы в Нью-Йорке по заказу Департамента здравоохранения горсовета, который и разрешил бесплатную трансляцию этой "социалки" в Украине. Аналогичная кампания в Нью-Йорке достигла довольно неплохих результатов. Например, с 2005 по 2007 г. количество курильщиков среди подростков снизилось на 20%.

Глава Коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину" Сергей Гончар надеется, что в следующем году эту инициативу подхватит государство, и возьмет на себя заботы о дальнейшем финансировании и продвижении антитабачной рекламы.

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