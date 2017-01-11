На лечение в Германию планируется отправить более 100 украинских детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время скайп-включения в Украинском кризисном медиа-центре сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

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По его словам, генконсульство достаточно активно вовлечено в процессы организации отдыха и лечения детей и военных из Украины.

"В 2014 году на территории Баварии и Баден-Вюртемберга - это две федеральные земли, за которые отвечает генеральное консульство, по информации, имеющейся у генерального консульства, было (принято) более 150 детей. В 2015 году - 120 детей, и в этом году, в 2017-м, мы планируем тоже более 100 детей", - сообщил Костюк.

Говоря о принятии на лечение украинских военнослужащих и других граждан, он отметил, что на указанных немецких федеральных землях курс лечения прошли три группы. В первую группу вошли травмированные участники акции протестов на Майдане в Киеве в ноябре 2013-го - феврале 2014 года. В 2015-2016 году на лечение в Германию прибыли 12 украинских военнослужащих, а некоторые из них приезжали дважды или трижды для операций, добавил Костюк.