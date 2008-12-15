Самый полезный фрукт...

Ученые из Австралии в течение многих лет пытались выяснить, какой фрукт является самым полезным для современного человека. Не так давно их исследования были завершены. Выяснилось, что самым полезным фруктом является привычное для всех яблоко.

Если верить утверждениям специалистов, то современному человеку просто необходимы яблоки, которые содержат мощные антиоксиданты в таком количестве, в котором они не содержатся больше ни в одном фрукте.

Ученые также отмечают, что в яблоках содержится большое количество витаминов, а также других полезных веществ, которые позволяют снизить риск возникновения раковых опухолей, а также защищают наш организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Америки уже давно говорят о пользе яблок и яблочного сока.

По результатам их исследований, которые были проведены уже довольно давно, получается, что ежедневное и регулярное употребление яблочного сока и яблок помогает предотвратить разрушение клеток мозга, которое в свою очередь приводит к старению и к потере памяти.

Исследователям даже удалось выяснить, что в одном зеленом яблоке содержится в полтора раза больше антиоксидантов, чем их содержится в трех апельсинах или же в восьми бананах.

Медики настоятельно советуют каждый день выпивать по две-три чашки свежевыжатого яблочного сока или же съедать по два-четыре яблока.

Отмечается, что это особенно важно для жителей больших городов с их бешеным ритмом жизни, невероятно загрязненной окружающей средой и вечными перекусами на ходу.

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