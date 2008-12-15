Участились смерти от передозировки обезболивающими

Случаи смерти от передозировки отпускаемых по рецепту лекарств, в первую очередь от обезболивающих, будут расти по всей территории Соединенных Штатов, прогнозируют эксперты. Значительное увеличение показателей таких непреднамеренных смертей от применения медикаментов уже отмечено в стране, в большинстве случаев из-за неправильного использования препаратов. Кроме того, две трети смертей произошли от использования рецептурных лекарств, которые не предназначались для умерших лиц.

Каждый пятый умерший американец принимал препараты-опиоиды для уменьшения болевых симптомов, такие как метадон, гидрокодон и оксикодон. Значительный объём уровней лекарственных передозировок составляет злоупотребление психотропными веществами, добавляют специалисты Центра контроля и предотвращения заболеваний. По мнению экспертов, врачи и фармацевты играют решающую роль в предотвращении этой эпидемии, поскольку крайне важно тщательно консультировать пациентов не только о риске передозировки, но и рисках для тех, кто может намеренно или случайно принять лекарства.

Чтобы определить масштабы проблемы, терапевты Американской медицинской ассоциации сосредоточились на рассмотрении смертности от непреднамеренной передозировки в штате Западная Вирджиния, которая является эпицентром лекарственного злоупотребления - с 1999 по 2004 год смертность от отравления препаратами там повысилась на 550%, наибольшее увеличение среди всех американских штатов. Как было подсчитано, большинство умерших от передозировки /63%/ людей от 18 до 54 лет использовали обезволивающие, на которые не имели рецепта. 21,% умерших имели рецепты на лекарства, но посещали, по крайней мере, пять врачей в течение года, чтобы выписать препарат. Согласно докладу чаще использовали обезволивающие в немедицинских целях молодые люди. В 79% смертельных случаев люди принимают сразу несколько лекарственных препаратов, в большинстве случаев опиоиды /на их долю приходится 93% смертей/. Самое распространённое лекарство, ассоциирующееся со смертельными передозировками, - метадон. Как ни странно, но на него в Америке проще всего получить рецепт от доктора.

Клиницисты полагают, что спрос на обезволивающие и рост смертности от их неправильного использования резко возросли после 1997 года, когда в стране вступила в силу масштабная программа эффективного управления хронической болью и поощрялась замена других лекарств опиоидными. Психиатры Колумбийского университета сказали, что справиться с нежелательными последствиями применения болеутоляющих поможет совершенствование рекомендаций для их предписания и своевременное обнаружение зависимости или расстройств психики у больных. Обычно опиаты достаточно безопасны для здоровья, если их принимать надлежащим образом.

ami-tass.ru