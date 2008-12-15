Чем грипп отличается от остальных вирусов?

Известно около двухсот разновидностей вирусов, которые вызывают ОРВИ. Но самый известный – это вирус гриппа, который врачи и биологи выделяют из всей остальной "компании" за множество самостоятельных видов, изменчивость и характерное протекание заболевания. Так как же отличить грипп от остальных вирусов?

Во-первых, в отличие от ОРВИ, грипп всегда начинается молниеносно. Больные, как правило, всегда могут назвать час, когда почувствовали, что "расклеились".

Во-вторых, лихорадка и озноб при обычной простуде уступают место другим неприятным симптомам, таким как заложенность носа и боль в горле. Температура редко бывает выше 38,5. При гриппе все наоборот: температура всегда выше 39, иногда даже зашкаливает за 40. А вот обычные простудные симптомы выражены слабо. Чихание – извечный признак ОРВИ, никогда не сопровождает заболевание гриппом. А вот с кашлем дело обстоит иначе. При простуде кашель появляется в самом начале заболевания. Он отрывистый, сухой и не очень сильный. При гриппе кашель дает о себе знать лишь на вторые, а то и третьи сутки. Гриппозный кашель, сильный и изматывающий, часто сопровождает боль за грудиной, возникающая из-за того, что вирус гриппа "поселился" в слизистой оболочке трахеи.

В-третьих, при гриппе сильно выражена интоксикация, то есть отравление организма вредными веществами, которые появляются из-за распада вирусов и клеток-защитников. Озноб, обильное потоотделение, сильная головная боль в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, головокружение, ломота в мышцах и суставах – все это характерные симптомы гриппа.

Четвертый признак – покраснение конъюнктивы – внутренней оболочки глаза – очень часто сопровождает грипп, а если появляется при простуде, то говорит о присоединившейся бактериальной инфекции.

Последний, пятый отличительный признак – это астенический синдром. При простуде, отлежавшись неделю, человек может вести обычный образ жизни. После гриппа восстановительный период может затянуться на целый месяц.

Помните, что прощает простуда – не прощает грипп!