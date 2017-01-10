В Украине из-за побочных эффектов запретили продажу антибиотика "Левомак"

Это - раствор для вливания, 500 мг/100 мл по 100 мл в бутылке №1. Производитель - акционерное общество "Инфузия", Украина, сообщает Гослекслужба.

Заявителем выступает индийская компания "Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед".

В украинских аптеках препарат стоил около 120-150 гривен.

Читайте такжеВ Украине начала работу система упрощенной регистрации лекарств

Причина запрета - "непредвиденные побочные эффекты". Однако какие именно - служба умалчивает.

Стоит отметить, что в инструкции к препарату и так указан довольно широкий спектр возможного нежелательного воздействия лекарств на организм.

Среди побочных эффектов перечисленные нарушения зрения, анафилактический шок, анорексия, бессонница, потеря обоняния, тахикардия, сыпь и многие другие. Но, видимо, даже этого значительного разнообразия оказалось недостаточно.