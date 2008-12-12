Жены дипломатов оказали помощь благотворительную ОХМАТДЕТу

Сегодня председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО вместе с супругами руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине и украинских дипломатов посетили Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга специализированной детской больницы “ОХМАТДЕТ”.

Как сообщили УНИАН в Фонде “Украина 3000”, гости осмотрели лабораторию Центра детской гематологии, отделение трансплантации костного мозга и отделение онкогематологии, где побывали в палатах и пообщались с маленькими пациентами и их родителями.

Обращаясь к участникам акции, персоналу центра, детям и их родителям, Е.ЮЩЕНКО отметила, что для нее это заведение является особенным, поскольку свою деятельность в Фонде “Украина 3000” первая леди Украины начала именно с помощи больнице “ОХМАТДЕТ”.

Е.ЮЩЕНКО подчеркнула, что фонд продолжает заботиться об этом заведении и прилагает много усилий, чтобы ему помогать и в дальнейшем.

Е.ЮЩЕНКО поблагодарила супруг руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине за их благородную инициативу. “Очень приятно, что супруги иностранных послов создали клуб для того, чтобы заниматься благотворительной деятельностью”, – сказала она.

От имени супруг руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине, Фонда “Украина 3000” и от себя лично Е.ЮЩЕНКО передала всем 50 пациентам Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга подарки: игрушки, книги и наборы для рисования.

Также центр получил подарок от Министерства иностранных дел – медицинское оборудование на общую сумму около 35 тыс. гривень.

Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга специализированной детской больницы “ОХМАТДЕТ” является ведущим заведением по диагностике лейкемии и злокачественных лимфом. Центр оснащен современным оборудованием для проведения трансплантации костного мозга. Заведение рассчитано на 70 коек.