Сахар вызывает зависимость

Сахар вызывает привыкание и способствует употреблению алкоголяСахар может вызывать зависимость по аналогии с алкоголем, табаком и наркотическими веществами. Американские ученые из Принстонского университета заявили о том, что ими получены доказательства этого.

В лабораториях университета несколько лет изучалось воздействие сахара на подопытных крыс. Ранее было доказано, что крысы, которым скармливались сладости, были склонны с течением времени увеличивать дозы потребляемого сахара и испытывали дискомфорт, если сахар внезапно исчезал из их рациона.

Недавно были получены завершающие детали исследования: как оказалось, грызуны-сладкоежки способны испытывать страстное желание получить сахар и способны переживать периоды ремиссий. Все эти явления являются признаками приобретенной зависимости.

Чем больше крысы любили сахар, тем чаще они начинали потреблять предлагаемый им алкогольБолее того, чем больше крысы любили сахар, тем чаще они начинали потреблять предлагаемый им алкоголь и тем реже были склонны обследовать вольеры, в которых содержались (обычные крысы неустанно обследовали принадлежащее им помещение).

Авторы исследования сделали вывод, что сахар способен оказывать долговременный эффект на головной мозг (он увеличивал выбросы "гормона удовольствия" - допамина).

Фактически, сахар (во всяком случае, для крыс) способен действовать, как "мягкий наркотик" - то есть, вещество, прием которого повышает шансы приобщения к более мощным наркотическим средствам. Так, употребление слабоалкогольных напитков повышает шансы на то, что человек в будущем станет пить высокоградусное спиртное, а курение марихуаны делает более вероятным последующее использование кокаина или героина. Теоретически можно предположить, что некоторые люди способны приобрести аналогичную сахарную зависимость.

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