На территории Украины функционирует более 3,5 тысяч пунктов обогрева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба с регионами по ликвидации последствий непогоды в Украине.

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В частности, он отметил, что в течение 4-6 января спасатели вытащили из снежных заносов 140 автомобилей, в которых находилось 190 человек. В области работает свыше 3500 пунктов обогрева, в которых получили помощь более 20 тыс. граждан. Служба спасения развернула более 100 мобильных пунктов.

Чечеткин также призвал водителей не выезжать на автомобилях на дальние расстояния. “Я обращаюсь к водителям с просьбой воздержаться от пользования собственным авто и поездок на дальние расстояния. Все службы круглосуточно работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию”, - отметил он.

По данным Укргидрометцентра, в течение 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесщине и Николаевщине до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.