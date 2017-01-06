При переохлаждении в первую очередь страдают кровеносные сосуды - врачи

В частности, погодные условия с температурой ниже +7 °С уже считаются могут вызвать проблемы со здоровьем.

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Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды человека.

Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы – восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

Первая помощь при переохлаждении несложная – согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

При обморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей – накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное), употреблять теплые напитки.

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Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, потому что это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости – любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.