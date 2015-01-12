В Украине временно приостанавливается питания детей-чернобыльцев - Минсоцполитики

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Как объясняют в ведомстве, это связано с необходимостью наладить организацию питания детей-чернобыльцев по новой схеме, поскольку с 1 января 2015 года эта функция от Минсоцполитики передана на региональный уровень.

В частности, Минсоцполитики, как главный распорядитель бюджетных средств, будет осуществлять распределение средств распорядителям бюджетных средств низшего уровня, а именно - областным структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения, - пропорционально численности пострадавших детей. В свою очередь, упомянутые структурные подразделения будут заключать договоры и осуществлять оплату услуг организаторам питания на основании актов о предоставленных услугах, согласованных с руководителями учебных заведений и заверенных отделом образования по месту расположения учебного заведения.

«Поскольку для налаживания этой работы требуется определенное время (ориентировочно процедура закупок продлится 2,5 месяца), Минсоцполитики информирует, что с 12 января питание пострадавших детей приостанавливается», - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве заверяют, что детям, которые не обеспечены питанием, будет осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации в размерах, предусмотренных постановлением Кабинета министров от 8 февраля 1997 года № 155: в возрасте от 6 до 10 лет - 180 грн, от 11 до 14 лет - 185 грн, от 15 до 18 лет - 190 грн в месяц, пропорционально учебным дням (необходимый объем средств предусмотрен в государственном бюджете на 2015 год).

Для получения указанной компенсации родителям детей необходимо обратиться в подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций (по месту регистрации) с соответствующим заявлением и справкой из учебного заведения, отметили в пресс-службе.

В Минсоцполитики также добавили, что право на льготу по обеспечению бесплатным питанием имеют более 231 тыс. детей в 12 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.