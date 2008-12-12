Нужно ли сбивать температуру?

Повышенная температура – это защитная реакция организма, отражающего атаку инфекции. Сбивать температуру нужно тогда, когда она превышает 39 градусов. Одна из опасностей, которая подстерегает нас при повышении температуры – это обезвоживание. Не забывайте про обильное питье. Помните, что напитки должны быть теплыми, но не горячими. Лучше всего в лечебных целях пить отвар шиповника с медом, лимонный, смородиновый или облепиховый компот.

При повышенной температуре под запретом все тепловые процедуры – ванны, горчичники, грелки. Если вас донимает озноб – вам поможет теплая пижама, шерстяные носки и пушистый плед. Если вспотели – обязательно переоденьтесь и перестелите постель.