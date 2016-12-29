Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
12:59, 29 декабря 2016Страна
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В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.
В Карпатах лавинная опасность / Фото: УНИАН
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждают о лавинной опасности.
Читайте такжеГСЧС предупреждает украинцев об опасности тонкого льда«По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности», - говорится в сообщении ГСЧС.
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