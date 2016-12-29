С начала года на пожарах в Украине погибли почти 1700 человек, пострадали – 1280

С начала года в Украине в результате пожаров погибли 1699 человек, пострадали – 1280.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеС начала года на пожарах в Украине погибло более 1300 человекВ ведомстве отметили, что в зимний период спасатели фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям.

Только за минувшие сутки в стране возникло 125 пожаров, из которых 84 — в квартирах граждан. Количество погибших в течение дня составило 10 человек.

Читайте такжеГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наступлением холодовПо данным ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузка или неисправность электросети.