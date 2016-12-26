В Украине на минувшей неделе во время пожаров погибли 75 человек
09:46, 26 декабря 2016Страна
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Ликвидировано 889 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожения огнем 426 зданий и 29 единиц техники.
Спасено 33 человека, погибло 75 человек / Фото: УНИАН
В Украине в течение минувшей недели во время пожаров погибли 75 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наступлением холодовСогласно сообщению, ликвидировано 889 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожения огнем 426 зданий и 29 единиц техники. Ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляют 3 млн 579 тыс. грн.
Также отмечается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС выявлено и изъято 2 тыс. 45 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Кроме того, за неделю на водных объектах погибли семь человек.
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