Кабмин возобновил сотрудничество с правительством США в противодействии ВИЧ/СПИДу
Предполагается, что это решение будет способствовать возобновлению сотрудничества с привлечением международных организаций в указанных вопросах.
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия рамочного партнерства с правительством США о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.
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"Одобрить проект соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия рамочного партнерства между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу в 2011-2015 годах", - говорится в документе.
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