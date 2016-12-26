Кабмин возобновил сотрудничество с правительством США в противодействии ВИЧ/СПИДу

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия рамочного партнерства с правительством США о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.

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"Одобрить проект соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия рамочного партнерства между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу в 2011-2015 годах", - говорится в документе.

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