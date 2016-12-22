За прошедшие сутки в Украине на пожарах погибли 11 человек

За прошедшие сутки в Украине в результате пожаров погибли 11 человек.

Читайте такжеВ Тернопольской области госпитализировано семеро детей после отравления угарным газомКак сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, с началом отопительного сезона резко увеличилось количество пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям.

«Только за прошедшие сутки в стране возникло 115 пожаров, из которых 72 - именно в жилищах граждан. Количество погибших в течение дня достигло 11 человек», - говорится в сообщении. В целом, отметили в ГСЧС, с начала года в результате пожаров погибли уже 1637 человек, а пострадали - 1253.

Читайте такжеГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наступлением холодовСпасатели сообщили, что основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузка или неисправности электросети.