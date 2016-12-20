Украинские токсикологи войдут в европейский реестр специалистов

В Киеве открыли первую международную токсикологическую школу, которая будет готовить профессиональных специалистов в соответствии с требованиями Европейского реестра токсикологов. Будут учиться молодые ученые и исследователи на базе Государственного предприятия «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины». Организована школа по инициативе Центра и Европейской ассоциации токсикологических обществ «ЕВРОТОКС», сообщает пресс-служба МЗ Украины.

«Украинские специалисты должны быть включены в мировые профессиональные сообщества и глобальные процессы. Отличная возможность учиться и получать подтверждение специальности европейского образца у себя в стране», – отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

Читайте такжеЕжегодно действие свинца вызывает в мире 600 тысяч новых случаев умственной отсталости у детей - ВОЗПо-европейски будут сертифицировать специалистов после завершения нескольких отдельных курсов школы. На первом этапе обучение рассчитано на 2-3 года. После прослушанных лекций предусмотрено до трех месяцев самостоятельной подготовки. Экзаменация будет проходить при участии коллег из международных организаций.

Среди направлений, по которым будут обучать слушателей, судебная токсикология, военная токсикология, биомониторинг в токсикологии и профилактическая и регуляторная токсикологии.

«Идея школы возникла давно, ее создание позволит нашим токсикологам получить сертификат и стать полноправным членом европейского токсикологического реестра. Потребность модернизировать отечественное образование в соответствии с требованиями европейского реестра токсикологии возникла параллельно с модернизацией нашей материально-технической базы и с подтверждением последних 8 лет нашего международного статуса», – отметил Николай Проданчук, председатель организационного комитета Токсикологической школы, руководитель Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины.

Читайте такжеУ людей, отравившихся суррогатным алкоголем, угнетаются процессы свертывания крови - токсикологСертификация специалистов, как и аккредитация лабораторий, важная составляющая доверия к специалистам и учреждений. Ведь это подтверждает уровень квалификации и специальности. Потребности экономики и реформированных сегодня органов власти требуют токсикологических знаний в таких сферах, как безопасность пищевых продуктов, безопасность среды человеческой деятельности, общественное здоровье.