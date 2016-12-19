Более 140 тысяч детей получат новогодние подарки от Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе, праздник организован Фондом в рамках ежегодной акции «Ринат Ахметов – детям!».

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«В этом году акции «Ринат Ахметов – детям!» исполняется 16 лет. Сегодняшний праздник – это подарок Рината Ахметова маленьким землякам. Для него помощь и поддержка детей всегда остаются в приоритете. В 2016 году новогодние подарки от Рината Ахметова получат 5 746 детей-сирот из интернатов и детдомов Донецкой области. Праздничные наборы еще для 134 254 детей от имени учредителя Фонда передадут предприятия группы СКМ. В общей сложности подарки отправятся к 140 тысячам маленьких адресатов», - рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Сувениры, мягкие игрушки, рюкзаки, а также индивидуальные наборы косметических и гигиенических средств – такие подарки для разных возрастных групп подготовил Фонд Рината Ахметова для 5 746 детей-сирот из Донецкой области.

Акция «Ринат Ахметов – детям!» ежегодная. Начиналось все в 2001 году с визита Рината Ахметова и его друга, композитора Игоря Крутого, в несколько донецких школ и детских учреждений. Очень скоро акция приобрела национальный масштаб. В течение многих лет 19 декабря Ринат Ахметов и Игорь Крутой вместе посещали детдома, интернаты, санатории и детские больницы, помогая учреждениям финансово и радуя детей новогодними подарками.

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«Последние три года формат акции несколько изменился, но цель и философия остались неизменными: дарить тепло и заботу детям. Особенно сейчас, когда в жизнь многих из них пришла война», – подчеркнул Александр Вишняков.