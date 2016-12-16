Crown Agents начинает тендеры по закупкам лекарств за средства госбюджета 2016 года

Учитывая положительный опыт сотрудничества в обеспечении пациентов Украины жизненно необходимыми качественными лекарствами, Минздрав передал на администрирование Crown Agents в 2016 году 12 новых программ. Основное соглашение заключено сторонами 27 октября 2016 года.

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Crown Agents уже начали процедуры закупок по части новых программ. На данном этапе Crown Agents собирает предварительные заявки от заинтересованных производителей, поставщиков и дистрибьюторов по каждой программе отдельно. Далее компания проведет тендеры по каждой отдельной программе.

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Приглашение к участию в тендерах будут публиковаться сразу после их готовности. Ожидается, что запуск всех тендеров будет завершен до конца 2016 года.

Сейчас тендер по программе XXI уже открыто. Дата окончания подачи заявок – 16 января 2017 года.