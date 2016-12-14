Гослекслужба запретила продажу партии фальсифицированного "Афлубина"
17:16, 14 декабря 2016Страна
145
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками запретила продажу партии фальсифицированного препарата «Афлубин», который применяется при лечении гриппа и ОРВИ.
Фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении Гослекслужбы.
Читайте такжеСиропы против кашля вредят детям в возрасте до 4 лет - врачи
Так, запрещена реализация и применение «Афлубина» (капли оральные 20 мл) серии 7351286 с маркировкой производителя «Рихард Биттнер АГ», Австрия.
Согласно распоряжению, лекарственное средство этой серии должно быть уничтожено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter