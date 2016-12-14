Гослекслужба запретила продажу партии фальсифицированного "Афлубина"

Об этом говорится в распоряжении Гослекслужбы.

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Так, запрещена реализация и применение «Афлубина» (капли оральные 20 мл) серии 7351286 с маркировкой производителя «Рихард Биттнер АГ», Австрия.

Согласно распоряжению, лекарственное средство этой серии должно быть уничтожено.