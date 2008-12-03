Стакан сока из клюквы ежедневно - лучшая профилактика цистита

Стакан клюквенного сока каждый день послужит лучшей профилактикой инфекций мочевых путей, сообщают медики Американской урологической ассоциации. Клюква уже давно используется в качестве домашнего средства лечения несложных мочевых инфекций, потому что благодаря высокому содержанию различных кислот /лимонная, яблочная, хинная и другие/ ягода помогает сдерживать рост бактерий в мочевыводящих путях организма.

При возникновении инфекции бактерии проникают в мочевые пути и быстро размножаются в уретре, вызывая воспаление и раздражение. Если вовремя не выявить воспалительный процесс, бактерии могут попасть вглубь мочевых путей до мочевого пузыря и почек, объясняют врачи. Поражение почек опасно развитием серьёзных болезней, угрожающих жизни, а также бактериальным заражением кровотока. Симптомы мочевых инфекций включают болезненное мочеиспускание, тёмный цвет, неприятный запах и сгустки крови в моче. В составе клюквы найдено много витаминов, а также целый комплекс антиокислительных веществ, способных противостоять инфекционному заражению: флавоноиды, флавонолы, катехины, антоцианы. Хотя, по словам терапевтов, не смотря на всю очевидную пользу, ягода не может помочь при хроническом воспалении, когда применение антибиотиков является незаменимым.

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