Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Кабинет министров Украины назначил Раису Парасюк на должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Читайте такжеПодписан указ об усилении ответственности за нарушение прав людей с инвалидностьюСоответствующее предложение внес премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Давайте примем (решение) назначить Раису Васильевну Парасюк правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью", - сказал он.