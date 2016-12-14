Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью
13:21, 14 декабря 2016Страна
174
Раиса Парасюк назначена на должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.
Раиса Парасюк / Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Раису Парасюк на должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.
Читайте такжеПодписан указ об усилении ответственности за нарушение прав людей с инвалидностьюСоответствующее предложение внес премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Давайте примем (решение) назначить Раису Васильевну Парасюк правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter