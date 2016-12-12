Гройсмана призвали не назначать госсекретарем Минздрава Шолойко, семья которой связана с фармбизнесом

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Центра противодействия коррупции, Transparency International Ukraine и БФ «Пациенты Украины» к Кабинету министров Украины. Кроме того, общественность призвала обнародовать результаты тестирования и видео собеседований кандидатов на должность госсекретаря.

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В конкурсном отборе на должность госсекретаря Минздрава победила Наталья Шолойко, вся семья которой работает в фармацевтическом бизнесе. Ее муж - Александр Хейломский - соучредитель фирмы «Рідан» и заместитель председателя правления «Индара». По информации СМИ, в 2012-2015 гг. «Индар» фигурировал в уголовном производстве СБУ по хищению средств в особо крупных размерах на сумму около 500 млн грн. Более того, дочь Натальи Шолойко – Татьяна Хейломская возглавляет фирму «МВВ Инструментс», которая известна поставками медицинского оборудования для «Индара» по завышенным ценам. Совладельцем этой фирмы является свекор Натальи Шолойко – Борис Хейломский.

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«Два месяца назад Наталья Шолойко проходила конкурс на главу Гослекслужбы, однако «забыла» указать в декларации, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе. Тогда кандидатуру госпожи Шолойко отклонили именно из-за того, что она скрыла эту информацию от конкурсной комиссии, - отмечает исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина. – Важно, чтобы вся информация, указанная в декларациях конкурсантов на госсекретаря Минздрава, была не только обнародована, но и тщательно проверена», - добавляет она.

Общественные организации требуют обнародовать документы, которые подавали участники на конкурс на государственного секретаря, включая декларациями, которые должны быть на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в соответствии с нормами действующего законодательства.

«Работа конкурсной комиссии по отбору госсекретарей – очень непрозрачная. Общественность не знает как проходил процесс оценки кандидатов, поскольку СМИ не пустили на заседание конкурсной комиссии, неизвестно, какие баллы получили участники, а также не было обнародовано их декларации. Как следствие, не понятно, например, сообщила ли Наталия Шолойко о наличии у нее конфликта интересов в связи с тем, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе, а муж является заместителем председателя правления предприятия, находящегося в сфере управления Минздрава, – отмечает Александра Устинова, член Правления ОО «Центр противодействия коррупции».

«Если в ключевых министерствах начнутся реформы, то вся система вынуждена будет измениться. Проблема с одиозными кандидатурами есть и в других министерствах с прогрессивными министрами-реформаторами. Есть вопросы по Андрею Галущаку, который может стать госсекретарем Министерства инфраструктуры. Как и Ульяна Супрун, министр инфраструктуры Владимир Емельян, уже заявил о своей позиции по поводу этого назначения», – добавляет Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Общественность призывает Правительство учесть прошлое этих людей и избрать на должность государственных секретарей действительно независимых и профессиональных людей.