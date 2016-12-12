В Украине за прошедшую неделю на пожарах погибли 59 человек, на воде - 16

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Всего за неделю ликвидированы 1002 пожара, спасен на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 479 зданий и 40 единиц техники. Ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 5 млн 81 тыс. грн.

Кроме того, по данным ГСЧС, в течение прошлой недели на водных объектах погибло 16 человек.

Также за неделю пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено и изъято 1 тыс. 218 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.