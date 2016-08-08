С начала года в водоемах Украины утонули 883 человека, из них более 80 - дети
08:24, 08 августа 2016Страна
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С начала года на водоемах Украины погибли 883 человека.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Только с начала августа этого года на водоемах погибли 35 человек, из которых двое детей. Всего с начала года на водоемах погибли уже 883 человека, из которых 81 ребенок", - говорится в сообщении.
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