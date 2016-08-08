С начала года в водоемах Украины утонули 883 человека, из них более 80 - дети

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала августа этого года на водоемах погибли 35 человек, из которых двое детей. Всего с начала года на водоемах погибли уже 883 человека, из которых 81 ребенок", - говорится в сообщении.