ГСЧС предупреждает украинцев об опасности тонкого льда
В связи с потеплением ГСЧС предупреждает украинцев об опасности тонкого льда Киев. 11 декабря. УНИАН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в связи с потеплением 11 и 12 декабря предупреждает граждан об опасности пребывания на тонком льду.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«В связи с оттепелью и снеготаянием ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,2-1,0 м, на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1 – 0,5 м. В связи с этим выходить на хрупкий лед, а тем более рыбачить крайне опасно, ведь это может стать причиной трагических последствий», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в пгт Березнеговатое Николаевской области 6 декабря во время прогулки по тонкому льду реки Высунь, утонул четырехлетний мальчик.
7 декабря специалисты ГСЧС изъяли из водоема тело жителя села Ковалёвка Васильковского района Киевской области.
В тот же день в Виннице на реке Южный Буг, 55-летний местный житель провалился под лед. До приезда спасателей мужчину спасли находившиеся поблизости рыбаки.