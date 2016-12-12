ГСЧС предупреждает украинцев об опасности тонкого льда

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«В связи с оттепелью и снеготаянием ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,2-1,0 м, на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1 – 0,5 м. В связи с этим выходить на хрупкий лед, а тем более рыбачить крайне опасно, ведь это может стать причиной трагических последствий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пгт Березнеговатое Николаевской области 6 декабря во время прогулки по тонкому льду реки Высунь, утонул четырехлетний мальчик.

7 декабря специалисты ГСЧС изъяли из водоема тело жителя села Ковалёвка Васильковского района Киевской области.

В тот же день в Виннице на реке Южный Буг, 55-летний местный житель провалился под лед. До приезда спасателей мужчину спасли находившиеся поблизости рыбаки.