Волынь: в 2008 году женщины с ВИЧ-инфекцией родили 43 ребенка

В Волынской области с начала года у ВИЧ-положительных женщин родилось 43 ребенка. В целом за этот период выявлен 301 новый случай ВИЧ-инфекции, в прошлом году – 311.

Об этом сообщили УНИАН в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Как отмечено в сообщении, результаты анализа свидетельствуют, что в дальнейшем в области следует ожидать роста количества больных СПИДом и смертности от СПИДа. На протяжении последних лет растет доля инфицирования половым путем, который в 2007 году составлял 40,5%. Инфекция распространяется на благополучные слои населения, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей. Наиболее неблагополучными в плане распространенности ВИЧ-инфекции является: города Нововолынск, Луцк, Владимир-Волынский, Ковель, Иваничевский, Луцк, Рожыщенский, Турийский районы.

С мая 2005 года Волынская область была включена в план внедрения расширенной антиретровирусной терапии для лечения больных ВИЧ/СПИД в Украине. Сейчас антиретровирусную терапию получают 75 взрослых (из них двое - в учреждении выполнения наказаний) и 21 ребенок. В соответствии с областным планом введения в антиретровирусную терапию, на конец 2008 года будут получать лечение АРВ-препаратами 101 больной на ВИЧ/СПИД. Все больные, получающие АРТ в области, охвачены медико-социальной поддержкой социальных работников областного благотворительного фонда „Шанс", отметили в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Также в областном центре СПИДа, центральных и городских лечебных заведениях области созданы кабинеты «Доверие», где можно получить консультирование и бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию. На базе областного центра СПИД осуществляются биохимические и гематологические исследования крови, обследование на гепатиты В и С, оппортунистические инфекции, проводится ультразвуковая диагностика.

Всего за период эпидемии на Волыни от СПИДа умерли 173 человека, в том числе 7 детей.

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