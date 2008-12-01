За 10 месяцев на Закарпатье - 33 новых случая заражения ВИЧ

За 10 месяцев текущего года в Закарпатской области на диспансерный учет взято 33 ВИЧ-инфекцированных больных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Закарпатской ОДА Василий СКРИП.

По его словам, в целом на диспансерном учете в Закарпатье - 151 ВИЧ-инфицированных, из них 16 — больные СПИДом. Также в течение этого года зарегистрировано 11 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Один из таких малышей умер от другого заболевания (дыхательная недостаточность), а еще одному подтвержден диагноз ВИЧ/СПИД.

Как утверждает В. СКРИП, со времени выявления первого случая инфицирования в 1989 году по октября 2008 года в Закарпатской области официально зафиксировано 258 случаев диагностирования ВИЧ-инфекции, в том числе 62 лицам установлен диагноз СПИД.

За эти 19 лет в Закарпатье от СПИДа умерли 44 человека, за 10 месяцев 2008 года от этой болезни умер лишь один человек.

Среди всех случаев инфицирования 53,88 % случаев – у мужчин, у женщин — 46,12 %.

Относительно путей заражения, то, как утверждает начальник управления здравоохранения 20-25 % инфицированные составляют потребители инъекционных наркотиков, около 50 % инфицируются половым путем.

«Как и в целом по Украине, количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекцирования занижено, по сравнению с реальным показателем эпидемии, и отражает лишь тех ВИЧ-инфицированных, которые обращаются в медзаведения», — заметил В. СКРИП.