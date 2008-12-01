Черниговщина: после ремонта открылось отделение нейрохирургии

В Черниговской областной больнице после капитального ремонта открылось нейрохирургическое отделение на 40 койко-мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

В день возобновления работы отделения его посетил председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, который, в частности, отметил, что из областного бюджета на ремонт, полную замену мебели и приобретение операционного стола было выделено 1,2 млн. грн.

Однако, по словам В.ХОМЕНКО, единственному в области отделению, которое круглосуточно оказывает специализированную нейрохирургическую помощь, не удается полностью реализовать имеющийся потенциал из-за отсутствия современной аппаратуры и оборудования.

"Сегодня чрезвычайно острая необходимость в приобретении для работы операционного микроскопа, стоимость которого - 700 тыс. грн., поэтому обновление оборудования - следующий шаг областной власти", – заверил председатель ОГА.

Он также отметил, что в этом году за средства областного бюджета велись работы по благоустройству помещений медицинских учреждений областного уровня, а также центральных районных больниц. В частности, средства для ремонта были выделены Семеновскому, Куликовскому, Коропскому районам и ряду областных лечебных учреждений.

В.ХОМЕНКО подчеркнул, что вопросы развития материально-технической базы лечебных учреждений областного и районного уровней будут оставаться актуальными для власти и в следующем бюджетном году. "Даже несмотря на экономический кризис, все намеченные задачи будут выполнены", - пообещал он.

Справка УНИАН. Нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы организовано как структурное подразделение учреждения в 1979 году. За период существования в отделении пролечились более 35 тыс. пациентов, которым проведено более 15 тыс. оперативных вмешательств. В отделении работают 8 врачей, 3 из которых – кандидаты медицинских наук; 19 медицинских сестер, 18 человек младшего медицинского персонала.

На базе отделения круглосуточно работает нейротравматологический центр. Ежегодно в области регистрируют более 20 тыс. травм нервной системы. В районы области врачи-нейрохирурги срочно осуществляют в среднем 150 выездов в год.