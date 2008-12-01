Львовщина: семинар по реабилитации детей из семей алкоголиков

28 - 30 ноября, при поддержке управления социальной защиты Львовского городского совета, во Львове прошел научно-практический семинар "Методика работы с детьми, в семьях которых есть проблема алкогольной зависимости".

Организовала его Львовская областная общественная организация "Ассоциация выпускников Украинского Католического Университета".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в семинаре приняли участие 50 человек, которые будут работать в социальной сфере, - с детьми из семей алкоголиков. Семинар будет проходить в пгт Брюховичи на базе предприятия религиозной организации "Світлиця".

По мнению организаторов семинара, одной из форм социальной и психологической реабилитации таких детей является “проведение для них социо-терапевтических светлиц и лагерей, где эти дети имеют возможность находиться в другой среде, чем та, к которой привыкли дома”.

Методикой организации и принципами функционирования социо-терапевтических светлиц и лагерей с участниками семинара поделится Малгожата РЫБАЦКА, которая уже на протяжении многих лет организует их в Польше. В этих светлицах и лагерях дети усваивают новые принципы сотрудничества в сообществе, учатся новых форм поведения, пробуют себя в новых социальных ролях. С помощью особых принципов отношений в таком лагере дети проходят своего рода реабилитацию, усваивают общественно-приемлемые формы поведения, находят группу поддержки, имеют больше шансов сознательно руководить собственным поведением.