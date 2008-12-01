Виннитчина: мобильная амбулатория будет выявлять ВИЧ-инфекцию

В Винницкой области с 1 декабря начнет действовать «Мобильная амбулатория» по выявлению ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний.

Об этом УНИАН сообщила менеджер Винницкого областного общественного конгресса "Сталість" Оксана ЧЕРНИЙ.

По ее словам, в такой амбулатории каждый желающий сможет бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и венерические болезни, а также получить консультацию об инфекциях, передающихся половым путем.

Мобильная амбулатория будет предоставлять услуги в г. Виннице и в Винницком районе, в некоторых райцентрах (Литин, Немиров, Жмеринка, Хмельник), городе областного подчинения Ладыжин, а также среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях области.

Первый выезд мобильная амбулатория осуществит 1 декабря. Она будет работать на площади Театральной в Виннице.