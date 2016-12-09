Франция передала Институту травматологии и ортопедии НАНУ медоборудование

Французская Республика передала Институту травматологии и ортопедии Национальной академии наук Украины медицинское оборудование стоимостью 15 тысяч евро.

Читайте такжеХарьковский госпиталь за четыре дня принял более полусотни бойцов с передовой Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон на пресс-конференции в институте.

Посол рассказала, почему именно был избран Институт травматологии и ортопедии для оказания помощи.

"Мы узнали, что с начала событий, происходивших на Майдане, вы принимали в стенах вашего института людей, которые пострадали в тех событиях, а именно людей, которые отстаивали европейский выбор Украины", - сказала Дюмон и отметила, что это имеет большое значение для Франции, которая не могла остаться в стороне.

Читайте такжеС начала года 867 участников АТО прошли реабилитационное лечение"Поэтому мы решили сделать свой вклад в то благое дело, которое вы делаете, в виде этой помощи, которую мы сегодня рады вручить вам вместе с полковником Кристианом Бартленом (атташе по вопросам обороны посольства - УНИАН)", - сообщила посол.

Она сказала, что речь идет, возможно, о не очень большом объеме помощи, общая стоимость которой составляет около 15 тыс. евро, но эта помощь включает 10 специализированных коек для лечения раненых, хирургические материалы, операционное оборудование и медикаменты.

Средства на медицинское оборудование в рамках соответствующих программ выделило Министерство иностранных дел и международного развития Франции.

В 2016 году помощь Франции в этом направлении составляет уже более 400 тыс. евро. Благодаря выделенным средствам в Украине уже реализован целый ряд проектов.

В свою очередь директор института Георгий Гайко поблагодарил правительство Франции за помощь. "Это нас поддерживает и морально, и материально", - сказал он.

Читайте такжеКиевские бизнесмены наживались на ортопедической продукции для раненых в АТОГайко рассказал, что те повреждения, которые получают украинские военные на Донбассе, нельзя сравнить с ранениями, которые были у солдат во время Второй мировой войны, ибо украинские военные страдают от разрывов минно-взрывных устройств.

Также Гайко сказал, что помощь институту очень нужна, потому что только сейчас на стационаре в учреждении находятся около 600 пациентов. Также институт оказывает помощь пациентам в других военных госпиталях.