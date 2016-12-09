Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 1 072 украинским женщинам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил звание «Мать-героиня» 1 072 украинским женщинам.

Как сообщили в пре-службе главы государства, почетное звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятеро и больше детей, создали надлежащие условия для воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития детей.

Читайте такжеПорошенко присвоил звание "Мать-героиня" женщинам 458Так, звания «Мать-героиня» удостоены 54 женщины в Винницкой области, 86 - Волынской области, 18 - Днепропетровской области, 10 - Донецкой области, 2 - Житомирской области, 190 - Закарпатской области, 18 - Запорожской области, 60 - Ивано-Франковской области, 27 - Киевской области, 21 - Кировоградской области, 6 - Луганской области, 83 - Львовской области, 14 - Николаевской области, 65 - Одесской области, 10 - Полтавской области, 151 - Ривненской области, 25 - Сумской области, 26 - Тернопольской области, 25 - Харьковской области, 6 –Херсонской области, 43 - Хмельницкой области, 21 - Черкасской области, 76 – Черновицкой области, 21 - Черниговской области и 14 женщин в городе Киев.