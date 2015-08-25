Президент присвоил звание «Мать-героиня» 980 женщинам / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно указу, почетное звание присвоено 980 женщинам - многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, которые создали надлежащие условия для воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития детей.

В частности, 33 награжденных представляют Винницкую область, 54 - Волынскую область, 21 - Днепропетровскую область, 1 - Донецкую область, 66 - Житомирскую область, 129 - Закарпатскую область, 8 - Запорожскую область, 84 - Ивано-Франковскую область, 19 - Киевскую область, 3 - Кировоградскую область, 4 - Луганскую область, 74 - Львовскую область, 28 - Николаевскую область, 95 - Одесскую область, 11 - Полтавскую область, 175 - Ривненскую область, 6 - Сумскую область, 32 - Тернопольскую область, 16 - Харьковскую область, 33 - Хмельницкую область, 43 - Черкасскую область, 20 - Черновицкую область, 18 - Черниговскую область, 7- город Киев.