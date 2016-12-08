Интернет-портал "Сиротству – нет!" работает уже 7 лет

18:45, 08 декабря 2016
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Завтра, 9 декабря, 12:00-13:00, в  состоится пресс-брифинг Фонда Рината Ахметова.

Ахметова, Сиротству нет / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

В ходе мероприятия координатор Гуманитарного штаба  Римма Филь и руководитель программы«Сиротству – нет!» Евгения Рзаева  представят результаты работы портала www.sirotstvy.net.

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Каковы тенденции усыновления в Украине? С какими проблемами сталкиваются украинцы при усыновлении? Что удалось сделать Фонду Рината Ахметова за 7 лет благодаря работе всеукраинского портала национального усыновления? На эти и другие вопросы будут даны ответы во время брифинга.

В брифинге примет участие представитель департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.

Аккредитация журналистов по телефону +38(063) 235 47 13  или по адресу электронной почты amoskvitina@fdu.org.ua.   

Состоится пресс-брифинг в ИА «Українські новини», ул. Эспланадная, 20.

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