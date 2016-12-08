Интернет-портал "Сиротству – нет!" работает уже 7 лет

В ходе мероприятия координатор Гуманитарного штаба Римма Филь и руководитель программы«Сиротству – нет!» Евгения Рзаева представят результаты работы портала www.sirotstvy.net.

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Каковы тенденции усыновления в Украине? С какими проблемами сталкиваются украинцы при усыновлении? Что удалось сделать Фонду Рината Ахметова за 7 лет благодаря работе всеукраинского портала национального усыновления? На эти и другие вопросы будут даны ответы во время брифинга.

В брифинге примет участие представитель департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.

Аккредитация журналистов по телефону +38(063) 235 47 13 или по адресу электронной почты amoskvitina@fdu.org.ua.

Состоится пресс-брифинг в ИА «Українські новини», ул. Эспланадная, 20.