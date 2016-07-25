Фонд Ахметова реализует новый проект "Наставничество"

Команда тренеров проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова прошла 4-дневный тренинг по подготовке наставников для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Цель обучения – подготовка тренеров, которые будут проводить обучение будущих наставников.

Читайте такжеНаставничество планируют определить формой подготовки детей-сирот к самостоятельной жизниВ тренинге, который провели специалисты общественной организации «Одна надежда», приняли участие две проектные команды, психологов и социальных работников, из Мариуполя и Святогорска. Именно с детьми-сиротами в этих городах будут работать наставники. Тренеры изучали особенности социализации детей-сирот в коллективных учреждениях, их потребности, психологию, влияние отсутствия родителей на воспитание. Отдельно уделили внимание работе с детками с особыми потребностями.

«Пройденный тренинг – один из важных этапов в системной подготовке и работе наставников. Им эту методику работы тренеры теперь будут передавать на местах, помогая приобрести и развить необходимые навыки. Психологи и социальные работники проекта будут сопровождать наставников на протяжении всей работы с детьми», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель программы «Сиротству – нет!».

Читайте такжеФонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством Проект «Наставничество» Фонда Рината Ахметова запущен в 2016 году. Основная цель – помощь ребенку-сироте в подготовке к самостоятельной жизни после окончания интерната. Развитие его потенциала, определения жизненных целей, формирования человеческих взаимоотношений, культурных и моральных ценностей. В этом ему помогает наставник – взрослый человек с жизненным опытом, который добровольно согласен обучить ребенка и помочь ему начать жизнь вне интерната.