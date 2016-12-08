За время войны на Донбассе погибли 9 733 человека и 22 720 ранены - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в 16-м докладе по правам человека мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине, презентованной в четверг.

Читайте такжеВоенные действия на Донбассе затрагивающих жизнь более 580 тысяч украинских детей - ЮНИСЕФ

"Всего с середины апреля 2014 года по 15 ноября 2016 года в зоне конфликта Управления Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 32 453 жертвы среди Вооруженных сил Украины, гражданское население и члены вооруженных групп. Это количество включает 9 733 погибших людей, и 22 720 раненых", - говорится в докладе.

Также отмечается, что за период между 16 августа и 15 ноября 2016 года было задокументировано 164 жертвы вооруженного конфликта среди гражданского населения. Это на 13% меньше, чем в течение предыдущего отчетного периода, и связано с достижением повторной договоренности о режиме прекращения огня с 1 сентября 2016 года.

"В октябре на территориях, которые контролируются вооруженными группами, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека насчитало в восемь раз больше жертв среди гражданского населения, чем на территориях, которые находятся под контролем правительства (Украины) в зоне конфликта", - отметили в мониторинговой миссии ООН.

Читайте такжеУкраинская делегация заявила в ООН об использовании детей в войне на Донбассе

Также в миссии подчеркнули, что риски получения повреждений или гибели остаются высокими для гражданского населения на территориях, которые контролируются боевиками.