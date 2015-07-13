На Донбассе разрушен дом каждой пятой семьи переселенцев - ООН

Об этом, как передает Радио Свобода, сообщили в пресс-службе представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

«Одна из пяти семей переселенцев утверждает, что их дом в зоне конфликта был полностью разрушен или сильно поврежден», - говорится в сообщении УВКБ ООН в Украине в Twitter.

В Минсоцполитики сообщили, что по состоянию на 6 июля было зарегистрировано 1 миллион 369 тысяч 844 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма.

Согласно последним данным офиса ООН по координации гуманитарных усилий, количество жертв конфликта на Донбассе достигло 6 тысяч 500 человек, еще 16 тысяч были ранены.