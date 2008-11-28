Стоит ли совмещать работу и беременность?

О том, что во время беременности нужно вести здоровый образ жизни и тщательно следить за своим здоровьем, чтобы малыш родился здоровым, наверное, не нужно говорить ни одной здравомыслящей женщине.

Давайте попробуем разобраться в том, стоит ли работать беременной женщине.

Медики не заставляют отказываться от трудовой деятельности во время беременности. Конечно, бывают случаи, когда продолжение работы может привести к ухудшению состояния беременной, но такие случаи индивидуальны, а мы говорим в общем.

Решение относительно того, стоит ли продолжать трудовую деятельность в период вынашивания ребенка вы должны принять всей семьей, учитывая при этом рекомендации врача по этому поводу, которые должны основываться на оценке условий труда, состоянии здоровья мамочки и будущего малыша.

Следует сразу сказать, что некоторые виды деятельности, конечно же, вовсе не приемлемы для беременной. К таким можно отнести работы с радиоактивными изотопами, парами тяжелых металлов, химическое производство и подобные специальности. Не рекомендовано также работать в роли официантки, повара, пекаря, в зубопротезных кабинетах и в местах с повышенной влажностью, в слишком жарких или холодных помещениях. Существует еще длинный перечень профессий, которые не рекомендованы для беременной женщины.

Если все хорошенько взвесив вы решили продолжать работу, то вам просто необходимо соблюдать несколько правил, которые помогут вам избежать возможных негативных последствий для ребенка.

Так, например, вам нельзя долго стоять или сидеть. Старайтесь несколько раз в час менять положение тела. Следует также сказать, что ваши перерывы для отдыха должны стать более частыми. Хотя бы один раз в час необходимо сделать небольшую гимнастику, походить, а еще лучше погулять на свежем воздухе. сли это не представляется возможным, то нужно хотя бы сделать несколько физических упражнений прямо в рабочем кресле, которые напоминают потягивания.

Если кто-то из родных, близких или сослуживцев предлагает вам свою помощь, то не нужно ею пренебрегать. омните, что передвижение и перенос тяжестей вам строго запрещены.

Нужно отметить так же, что рабочий день беременной женщины должен составлять не более шести часов в сутки. А спешка, давка в общественном транспорте, перегрузки на работе в течение восьми и более часов крайне нежелательны.

Как вы сами понимаете, такие действия не пойдут на пользу ни мамочке, ни малышу.

Помните также о том, что беременная женщина должна уйти с работы ни позднее, чем за два месяца до родов.

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