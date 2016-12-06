В военных медучреждениях Украины еще находятся 125 раненых бойцов

14:11, 06 декабря 2016
Страна
77

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Военный госпиталь в Запорожье / Фото: УНИАН

В Украине в военных медицинских учреждениях еще находятся 125 раненых в зоне проведения антитеррористической операции бойцов.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Читайте такжеС начала года 867 участников АТО прошли реабилитационное лечение«Сегодня в военных медицинских учреждениях страны все еще находятся 125 раненых бойцов», - написал глава государства.

Порошенко отметил, что приехал в госпиталь, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter