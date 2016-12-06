В военных медучреждениях Украины еще находятся 125 раненых бойцов
14:11, 06 декабря 2016Страна
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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Военный госпиталь в Запорожье / Фото: УНИАН
В Украине в военных медицинских учреждениях еще находятся 125 раненых в зоне проведения антитеррористической операции бойцов.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Читайте такжеС начала года 867 участников АТО прошли реабилитационное лечение«Сегодня в военных медицинских учреждениях страны все еще находятся 125 раненых бойцов», - написал глава государства.
Порошенко отметил, что приехал в госпиталь, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды.
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