В Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа - Госпродпотребслужба

Европейский Союз запретил импорт украинского мяса птицы и продуктов из него в связи с зарегистрированным случаем острого вирусного заболевания – птичьего гриппа в Херсонской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Также сообщается, что Гонконг ввел запрет на поставки украинских столовых яиц.

По данным пресс-службы, Украина проинформировала своих основных торговых партнеров, в том числе Еврокомиссию, о мерах, предпринимаемых в государстве с целью недопущения дальнейшего распространения птичьего гриппа.

«В ЕС направлена подробная информация о мерах, принятых Украиной для ликвидации заболевания, введении регионализации с целью восстановления экспорта из областей Украины, свободных от гриппа птицы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ветеринары зафиксировали гибель от птичьего гриппа разных видов птицы в личных подсобных хозяйствах в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области. Всего, по предварительной информации, в домашних хозяйствах в этом населенном пункте содержится около 4,5 тыс. голов птицы разных видов.

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Ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз в Украину птицы из некоторых регионов Германии и Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа. Также ведомство ограничило импорт птицы с некоторых территорий в Венгрии и Болгарии в связи со вспышками болезни Ньюкасла.

Последние случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Грипп птицы - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.