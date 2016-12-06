В Украине прогнозируют сильный ветер - будьте внимательны возле линий электропередач

Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в 20 областях Украины.

Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в 20 областях Украины. Читайте такжеВ Одессе четыре человека получили телесные повреждения в результате непогодыОтмечается, что 6 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20м/сек.

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