Сегодня в Украине сильный ветер - держитесь подальше от линий электропередач и деревьев

Сегодня в Украине ожидается сильный ветер с порывами до 20-25 м/сек.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/сек. 26 октября по Киеву утром порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

ГСЧС Украины призывает придерживаться элементарных правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Читайте такжеВ Одессе четыре человека получили телесные повреждения в результате непогоды«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - отмечают в ведомстве и советуют в случае опасности звонить в Службу спасения «101».