Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс продуктовые наборы

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила для жителей Донбасса продуктовые наборы.

Читайте такжеК новогодним праздникам штаб Ахметова обновит состав продуктовых наборов Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проехали два грузовика от Миссии МККК.

Читайте такжеВ Донецк выехала 272-я автоколонна с продуктами от Гуманитарного штабаАвтомобили перевезли для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 25 тонн.