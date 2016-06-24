Госпитальные округа в Украине должны заработать уже с 1 января 2017 года - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в ходе заседания были заслушаны основное видение, риски и задачи организации медицинского обслуживания населения в условиях децентрализации и с учетом созданных территориальных общин в регионах, очерчены проблемные вопросы формирования госпитальных округов и пути их решения.

И.о. Министра Виктор Шафранский отметил, что создание соответствующей нормативной базы для оптимизации вторичной (специализированной) медицинской помощи путем создания госпитальных округов будет направлен на обеспечение своевременного доступа населения к услугам вторичной медицинской помощи надлежащего качества, оптимизации ресурсов учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования бюджетных средств, а также будет способствовать созданию условий для подготовки учреждений здравоохранения, предоставляющих вторичную медицинскую помощь, к работе в условиях управленческой и финансовой автономии.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркнул, что процесс создания госпитальных округов должен происходить полностью открыто, публично, прозрачно и учитывать региональные особенности различных областей. По его словам, в результате децентрализации за счет приближения услуг к населению люди должны почувствовать повышение уровня качества социальных, в том числе и медицинских, услуг.

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Над разработкой нормативной базы по созданию госпитальных округов в МОЗ Украины создана и работает рабочая группа, проект постановления КМУ «Вопросы формирования госпитальных округов» сейчас находится на общественном обсуждении. Ознакомиться с ним можно на официальном веб-сайте Минздрава Украины.

Согласно проекта и поставленных задач, заработать госпитальные округа должны с 1 января 2017 года.