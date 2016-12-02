Национальный перечень основных лекарств будет обновлен в соответствии со стандартами ВОЗ

Как отметили УНИАН в Минздраве, в обновленный Национальный перечень будут входить лекарственные средства, необходимые для обеспечения оказания медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения. Отбор лекарств перечня осуществляют, основываясь на мировых подходах и на прогрессивных принципах Всемирной организации здравоохранения.

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Подготовка документа осуществляется в соответствии с требованиями Положения о Национальном перечне основных лекарственных средств, утвержденного приказом от 11.02.2016 г. № 84, и Положение об осуществлении отбора лекарственных средств для внесения в Национальный перечень основных лекарственных средств, утвержденного приказом от 07.10.2016 г. № 1050.

Конкурсная комиссия провела дополнительный отбор трех членов экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. 29 ноября подписан приказ об утверждении обновленного состава указанного совещательного органа.

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Сформированный экспертный комитет продолжит работу по разработке проекта первого выпуска Национального перечня.