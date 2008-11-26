Киевское метро – только для здоровых?

Вчера на станции Киевского метрополитена умер пожилой мужчина. Это уже второй смертельный случай в метро за месяц.

Накрытое брезентом тело лежит между колоннами на перроне станции «Шулявская». По выглядывающей из-под брезента руке видно, что умер человек пожилой. Никакой суеты, рядом только милиция и дежурная по станции. Месяцем ранее корреспондент «ПіК України» наблюдал похожую картину на другой киевской станции метро – «Золотых воротах».

В пресс-службе Киевского метрополитена сообщили, что умер мужчина 1933-го года рождения. «Ему стало плохо, он упал, вызвали скорую», - говорит пресс-секретарь Киевского метрополитена Надежда Шумак. Скорая констатировала смерть. Подробностей трагедии, случившейся на «Золотых воротах» 7 ноября, Надежда Шумак не помнит. Также затруднилась она сказать, сколько ехала на вызов в метро машина скорой помощи. О случившемся не написано на сайте метрополитена, и никто не знает, скольким людям в год становится плохо под толщей земли, в духоте вагона и под локтями специальных метрополитеновских «толкачей». Руководство предприятия уверяет, что таких людей мало. Но признает, что по-хорошему на каждой станции должен быть медпункт.

В то же время медпункты (и то для сотрудников) есть только на 11 из 46 станций киевского метро. Это Лесная, Дарница, Гидропарк, Политехнический институт, Святошин, Академгородок, Героев Днепра, Оболонь, Дружбы народов, Выдубичи и Харьковская. Здесь медики хоть и работают для сотрудников метро, но все же в крайнем случае могут помочь и пассажирам. А что делать, если стало плохо на какой-нибудь другой станции? Обращаться к дежурному, который вызовет Скорую помощь, и надеяться, что врачи успеют приехать и спуститься под землю.

Еще больший размах это проблема приобрела у наших соседей – в Москве. С учетом тамошнего трафика скорую можно ждать и несколько часов, а количество медицинских пунктов на станциях метрополитена только сокращается. Хорошо, если в критической ситуации среди пассажиров находится врач. Такую историю опубликовал российский журнал «Новое время» со ссылкой на блог в интернете:

«Ехал в метро, мужику лет 65, стало плохо, сердце, рядом жена. В вагоне оказалась женщина-врач, организовала всех, вытащили его на остановке, положили на пол. «Скорую» вызвали. Через 15 минут у него остановка сердца, начал синеть. Врачиха массаж сердца делать начала, мне поручила следить за пульсом и держать язык его (я его так, платочком)… Задышал, пульс пошел. Сидим на полу, минут через 30 пульс пропал, опять начал синеть, пошла пена через рот. Врачиха (дай ей Бог здоровья!) начала искусственное дыхание делать, воздух в рот… Примерно через час тридцать (представьте, сколько она в нем жизнь поддерживала) все… Врач у толпы просит иголку длинную… и в сердце… Я сижу, щупаю пульс… тук-тук, пошел. «Скорая» приехала через пару часов, пощупала пульс и сказала: «Скончался». Я держал его руку, пульс был, ударов 5–10 в минуту. Рядом его жена глазами хлопает, врач плачет и ругается со «скорой», я сижу на перроне…»

И еще более страшный случай произошел в Московском метрополитене два года назад. Опытный хирург, пытаясь спасти жизнь пассажиру, перерезал ему горло и вставил туда корпус от обычной шариковой ручки. По его словам, пострадавший бился в припадке эпилепсии, и потому было целесообразно провести рассечение гортани. И только когда «операция» не помогла, охранник метро вызвал скорую помощь. Спасти человека, с которым на самом деле случился сердечный приступ, а не эпилепсия, не удалось.

Надежда Шумак уверяет, что метрополитен уже устал просить у киевской городской администрации денег на оборудование медицинских пунктов. В действительности это не такие большие траты – зарплата врача и аптечка. Хорошо хоть аптечные киоски сейчас есть практически на любой станции метро, и пассажиры при необходимости могут купить хотя бы валидол.