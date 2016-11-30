"Укрпочта" хочет поставлять лекарства в отдаленные поселки страны

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» инициирует внесение изменений в национальное законодательство для обеспечения возможности реализации лекарственных средств через широкую сеть учреждений почтовой связи. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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«Необходимо менять неэффективные законодательные акты, которые не соответствуют современным требованиям, для того, чтобы «Укрпочта» смогла расширить спектр своих услуг, к примеру, поставлять лекарства», – сказал Смилянский в ходе панельной дискуссии в Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, на сегодняшний день многие жители сельской местности не имеют возможности получать необходимые лекарства из-за отдаленности населенных пунктов от расположенных в городах аптек. Согласно действующему закону, лекарства могут реализовывать только специализированные учреждения.