Штаб Ахметова к новогодним праздникам раздаст нуждающимся жителям Донбасса обновленные продуктовые наборы

Более 560 тысяч пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, родителей-одиночек и семей с малышами из 200 населенных пунктов Донбасса получат обновленные наборы в новогодний период. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказала координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

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«Традиционно к Новому году Гуманитарный штаб Рината Ахметова обновляет составы продуктовых наборов, чтобы люди, оказавшиеся в тяжелых условиях выживания в зоне конфликта, хоть немного почувствовали праздник. По результату опроса среди получателей гуманитарной помощи в продуктовый набор для взрослых добавлены консервированные горошек и кукуруза, как наиболее востребованные продукты. Кроме того, во все наборы будут включены подарочные коробки с конфетами», – сказала Римма Филь.

В начале декабря в логистические центры Гуманитарного штаба будут завезены все необходимые продукты. Выдача новогодних наборов начнется с 8 декабря. На неподконтрольных территориях Донбасса первыми их получат жители Донецка. На подконтрольных территориях – жители Красногоровки и Счастья. В отдаленные села и «серую зону» наборы доставят мобильные бригады волонтеров Штаба. В течение декабря и января новогодний набор будет разово выдан всем получателям продуктовой помощи Штаба.

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Первая автоколонна с гуманитарной помощью к Новому году из Днепра в Донецк будет отправлена уже 1 декабря. Всего в декабре 2016 года на Донбасс планируется отправить 10 автоколонн из 178 фур.

До конца декабря мобильные бригады волонтеров охватят 89 населенных пунктов, как на самой линии разграничения, так и в отдаленных районах на неподконтрольной территории. Запланированы выезды в Жованку, Майорск, Новомихайловку, Зайцево, Новотроицкое. Более 11 тысяч пенсионеров, инвалидов и семей с детьми до 35 месяцев получат новогодние продуктовые наборы к Новому году.

«Штаб продолжает свою работу. Для Рината Ахметова важно, чтобы каждый нуждающийся человек в тяжелое военное время получил помощь. Мы надеемся, что наше внимание позволит хоть немного приблизить атмосферу Нового года в каждый дом на Донбассе», – сказала Римма Филь.